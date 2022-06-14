Москва, , 12:13 — REGNUM На территории ДНР украинские националисты расстреляли 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ, сообщили 14 июня в Минобороны РФ.

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

В министерстве рассказали об инциденте в населённом пункте Новомихайловка в ДНР. Группа военнослужащих 54-й бригады ВСУ приняла решение сложить оружие и начала движение в сторону российских позиций. На это отреагировали националисты, открыв огонь в спины сослуживцев. Всего расстреляно 32 бойца.

В министерстве отметили, что карательными акциями заградотрядов Киев пытается остановить отступление и сдачу в плен украинских военнослужащих.