Новосибирск, , 12:14 — REGNUM В Новосибирской области расширен перечень категорий получателей бесплатной юридической помощи. Теперь такую меру поддержки смогут получить и прибывающие из Донбасса. Соответствующие изменения в законодательство приняты на заседании регионального правительства сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что разработка проекта закона обусловлена необходимостью реализации постановления правительства России и ратифицированными Договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и двумя республиками.

Также актуализирован перечень категорий пострадавших граждан, чьи средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.