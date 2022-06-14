Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Делегация Ростовской области, находящаяся с рабочим визитом в Белоруссии, почтила память участников Великой Отечественной войны на месте подвига героев Брестской крепости. Как отметил заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев, у жителей Белоруссии и России не только общее прошлое, но и общее будущее.

Ростовские власти: «У жителей Белоруссии и России — общее будущее» Donland.ru

«Сегодня совершенно очевидно, что у жителей Республики Беларусь и народов, проживающих на территории Российской Федерации, не только общее прошлое, но и общее будущее. Но самое главное, что нас объединяет, — это почтение к памяти о подвиге наших предков, которые, сражаясь плечом к плечу, сломали хребет европейскому фашизму. <…> Мы едины в своём стремлении сохранить наше общее героическое наследие, сохранить память о тех, кто подарил нам будущее. И именно это делает нас единым целым, делает нас сильными и сплочёнными», — отметил он.

Память защитников, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, делегаты почтили минутой молчания. К монументу легли живые цветы.