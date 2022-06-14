Москва, 14 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. На должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова назначили Наталью Поклонскую, накануне уволенную с поста заместителя главы Россотрудничества. Об этом 14 июня сообщила сама Поклонская в своем телеграм-канале.

duma.gov.ru Наталья Поклонская

«Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — написала она в своем сообщении.

Кроме того, экс-замглавы Россотрудничества указала, что перестанет вести страницы в социальных сетях и публичную деятельность, так как теперь она будет выполнять задачи генпрокурора РФ в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».

«Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ», — заключила она в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня указ об освобождении заместителя руководителя Россотрудничества Натальи Поклонской от занимаемой должности подписал президент России Владимир Путин.