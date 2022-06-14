Петропавловск-Камчатский, 14 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Житель Петропавловска-Камчатского хранил 18 килограммов наркотиков разных видов. Его задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе МВД России.

Https://32. мвд. рф/ Изъятые наркотики

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Мужчина продавал наркотические средства через интернет-магазин и распространял, оставляя их в оговоренных с покупателями местах. Во время одной из таких закладок наркоторговца заметили полицейские, он пытался скрыться от погони, но не смог. В машине жителя Камчатки нашли более 120 граммов наркотиков, в гараже — ещё порядка 18 кг.

«По оценкам экспертов, их розничная стоимость по ценам черного рынка может превышать 100 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня полиция пресекла канал поставки в Северо-Кавказский федеральный округ синтетических наркотиков. Задержаны три человека, причастные к противозаконным действиям, предпринимаются меры для установления остальных участников преступной группы.