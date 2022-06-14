Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновской области четыре выпускника будут повторно сдавать экзамены «в связи с плохим самочувствием, что подтверждено медиками». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 14 июня региональный министр просвещения Наталья Семенова на заседании штаба по развитию области.

Экзамен Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе обсуждения были подведены промежуточные итоги прохождения итоговой государственной аттестации выпускников школ. По данным министерства, экзамены сдавали более 10 тыс. выпускников девятых классов и свыше 5 тыс. одиннадцатиклассников.

Всего в Ульяновской области организовано свыше 300 пунктов проведения экзаменов.

«При содействии министерства здравоохранения, огромное спасибо коллегам, совместно с учреждениями здравоохранения в каждом пункте приёма экзаменов организована работа пунктов оказания первой медицинской помощи. За прошедший период […] зарегистрировано четыре случая завершения экзамена досрочно в связи с плохим самочувствием, что подтверждено медиками», — сказала Наталья Семенова.

По её словам, выпускники смогут повторно сдать экзамены в резервные сроки.

Отметим, что экзаменационная пора для девятиклассников началась 19 мая и продлится до 9 июня. Выпускники 11-классов начали сдавать ЕГЭ 26 мая, а последний экзамен состоится 2 июля.