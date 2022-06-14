Четыре ульяновских выпускника не закончили ЕГЭ из-за плохого самочувствия
Ульяновск, 14 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области четыре выпускника будут повторно сдавать экзамены «в связи с плохим самочувствием, что подтверждено медиками». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 14 июня региональный министр просвещения Наталья Семенова на заседании штаба по развитию области.
В ходе обсуждения были подведены промежуточные итоги прохождения итоговой государственной аттестации выпускников школ. По данным министерства, экзамены сдавали более 10 тыс. выпускников девятых классов и свыше 5 тыс. одиннадцатиклассников.
Всего в Ульяновской области организовано свыше 300 пунктов проведения экзаменов.
По её словам, выпускники смогут повторно сдать экзамены в резервные сроки.
Отметим, что экзаменационная пора для девятиклассников началась 19 мая и продлится до 9 июня. Выпускники 11-классов начали сдавать ЕГЭ 26 мая, а последний экзамен состоится 2 июля.