Ульяновск, 14 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области четыре выпускника будут повторно сдавать экзамены «в связи с плохим самочувствием, что подтверждено медиками». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 14 июня региональный министр просвещения Наталья Семенова на заседании штаба по развитию области.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

В ходе обсуждения были подведены промежуточные итоги прохождения итоговой государственной аттестации выпускников школ. По данным министерства, экзамены сдавали более 10 тыс. выпускников девятых классов и свыше 5 тыс. одиннадцатиклассников.

Всего в Ульяновской области организовано свыше 300 пунктов проведения экзаменов.

«При содействии министерства здравоохранения, огромное спасибо коллегам, совместно с учреждениями здравоохранения в каждом пункте приёма экзаменов организована работа пунктов оказания первой медицинской помощи. За прошедший период […] зарегистрировано четыре случая завершения экзамена досрочно в связи с плохим самочувствием, что подтверждено медиками», — сказала Наталья Семенова.

По её словам, выпускники смогут повторно сдать экзамены в резервные сроки.

Отметим, что экзаменационная пора для девятиклассников началась 19 мая и продлится до 9 июня. Выпускники 11-классов начали сдавать ЕГЭ 26 мая, а последний экзамен состоится 2 июля.