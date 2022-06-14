Москва, 14 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в первом квартале 2024 года. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Иван Шилов ИА REGNUM «Адмирал Кузнецов»

«Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года», — сказал Рахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на крейсере «Адмирал Кузнецов», находящимся на ремонте, произошел пожар. Последствия возгорания потребовали проведения дополнительных работ.