Москва, , 12:10 — REGNUM Защитник московского ЦСКА Алексей Швед вернётся в строй не ранее, чем через два месяца. Об этом 14 июня заявил президент баскетбольного клуба Андрей Ватутин.

Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

«Было сломано две кости. 13 июня перенёс операцию, прошла удачно», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Он добавил, что в таких случаях восстановление занимает пару месяцев.

Напомним, Швед получил травму кисти в заключительном, седьмом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». «Зенит» впервые стал победителем Единой лиги ВТБ и чемпионом России, обыграв в финале ЦСКА.

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