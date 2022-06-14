Москва, 14 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Защитник московского ЦСКА Алексей Швед вернётся в строй не ранее, чем через два месяца. Об этом 14 июня заявил президент баскетбольного клуба Андрей Ватутин.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед (справа)

«Было сломано две кости. 13 июня перенёс операцию, прошла удачно», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Он добавил, что в таких случаях восстановление занимает пару месяцев.

Напомним, Швед получил травму кисти в заключительном, седьмом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». «Зенит» впервые стал победителем Единой лиги ВТБ и чемпионом России, обыграв в финале ЦСКА.

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