Черемшанский район, Татарстан, 14 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В реке Кутеминка Черемшанского района Татарии утонул девятилетний мальчик. Трагедия произошла 13 июня, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Рыбалка

По предварительной информации, днем 13 июня ребенок ушел рыбачить на речку. После рыбалки мальчик, предположительно, решил искупаться. Никого из взрослых рядом с ним не было.

Тело утонувшего ребенка 2013 года рождения извлекли из воды в 23:05 (мск) местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные в городе Хвалынске Саратовской области утонул 65-летний мужчина, в селе Багаевка — 36-летний мужчина. Несчастный случай на воде также произошел с 16-летним подростком, который утонул в селе Канавка Алгайского района.

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