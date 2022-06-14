Хост, Афганистан, 14 июня 2022, 12:09 — REGNUM В афганской провинции Хост с 12 июня горят леса Джалгуза. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Жители провинции пытаются локализовать возгорание, но пожар до сих пор не потушен.
Однако местные источники сообщили изданию, что 90% площади пожара удалось потушить с помощью местного населения.
Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев. Причина возгорания не установлена.
Ранее в результате пожаров в Нуристане сгорело не менее 68 гектаров леса.