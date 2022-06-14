Хост, Афганистан, 14 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В афганской провинции Хост с 12 июня горят леса Джалгуза. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Лесной пожар

Жители провинции пытаются локализовать возгорание, но пожар до сих пор не потушен.

Однако местные источники сообщили изданию, что 90% площади пожара удалось потушить с помощью местного населения.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев. Причина возгорания не установлена.

Ранее в результате пожаров в Нуристане сгорело не менее 68 гектаров леса.