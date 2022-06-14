Мадрид, 14 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Власти Испании могут попросить Евросоюз использовать арбитражный суд, который может быть задействован в рамках соглашения об ассоциации между ЕС и Алжиром образца 2005 года. Об этом пишет испанское издание El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

При этом в правительстве Испании отмечают, что процедура может затянуться на долгие месяцы, и в этой связи не исключены прочие механизмы воздействия.

Издание отмечает, что власти Испании намерены подождать и посмотреть, действительно ли Алжир пойдёт на приостановку двусторонней торговли. В Мадриде обратили внимание на ряд заявлений алжирских чиновников, которые опровергли приостановку соглашений с Испанией.

«Испания не сделала ничего, что оправдало бы эту агрессию [со стороны Алжира], и не собирается делать ничего для эскалации, но Испания собирается защищать свои интересы», — сказали изданию источники в правительстве.

При этом собеседники газеты подчёркивают неприемлемость оказания давления со стороны другого государства на внешнюю политику Испании.