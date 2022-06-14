Томск, , 12:09 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждено два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Реанимация Med.ru

Всего с начала пандемии, таким образом, от COVID-19 скончались 851 человек. Выздоровели к настоящему времени 130 213 пациентов, в том числе 20 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования по состоянию на 14 июня достигло 132 034. За сутки выявлено 32 новых носителя, девять из них госпитализированы в ковидные стационары.