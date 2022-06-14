Уфа, 14 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Увеличить количество рейсов общественного транспорта до обновленного парка «Кашкадан» в Сипайлово предложил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 14 июня на совещании в правительстве региона в центре управления республикой.

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По его словам, в обновленный парк будут ездить много отдыхающих, люди захотят посмотреть на фонтан и просто погулять, в связи с этим нужно увеличить число рейсов общественного транспорта.

Ранее сообщалось о том, что 12 июня в Уфе состоялось техническое открытие реконструированного парка культуры и отдыха «Кашкадан».