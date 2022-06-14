Таллин, , 12:05 — REGNUM

Эстония jackmac34

Во вторник, 14 июня, в Таллине продолжатся коалиционные переговоры между Реформистской партией, Социал-демократической партией и партией «Отечество». Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Отмечается, что на повестке дня — вопросы энергетики, безопасности и ситуация с беженцами. Представители партий подтвердили, что в начавшихся в понедельник, 13 июня, переговорах были найдены точки соприкосновения по вопросам образования. Так, все партии согласились, что окончательная эстонизация иноязычного образования в стране должна быть прописана в законе.

После состоявшейся 13 июня встречи председатель реформистов и действующий премьер-министр Кая Каллас заявила журналистам, что были приняты конкретные решения и по другим вопросам, но они не будут обнародованы, пока все не будет согласовано.

В Эстонии возник правительственный кризис в начале июня нынешнего года, когда Каллас отправила в отставку всех семерых министров входившей с реформистами в коалицию Центристской партии. Поводом к расколу стала дискуссия об увеличении детских пособий.