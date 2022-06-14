Париж, 14 июня 2022, 12:05 — REGNUM Японский жук, представляющий опасность для сотен видов растений, вскоре может проникнуть во Францию, предупредило Агентство национальной безопасности здравоохранения (Anses), сообщает Le Figaro.

Жук скарабей
Жук скарабей
Didgeman

Японский жук был замечен в Италии в 2014 году и в Швейцарии в 2017 году, и «вероятность того, что он попадет во Францию, высока».

«Это насекомое-вредитель представляет угрозу для сотен видов растений», — говорится в заявлении Агентства национальной безопасности здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва подписала письмо о намерениях приобрести 18 французских самоходных орудий Caesar.

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