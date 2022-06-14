Париж, 14 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Японский жук, представляющий опасность для сотен видов растений, вскоре может проникнуть во Францию, предупредило Агентство национальной безопасности здравоохранения (Anses), сообщает Le Figaro.

Didgeman Жук скарабей

Японский жук был замечен в Италии в 2014 году и в Швейцарии в 2017 году, и «вероятность того, что он попадет во Францию, высока».

«Это насекомое-вредитель представляет угрозу для сотен видов растений», — говорится в заявлении Агентства национальной безопасности здравоохранения.

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