Воронеж, 14 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Восемь пациентов с заражением коронавирусом госпитализировали в Воронежской области за последние сутки, данные опубликованы 14 июня на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 13 июня, сообщалось о госпитализации сразу 17 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Воронежской области заражение коронавирусом подтвердилось у 83 человек. Сутками ранее сообщалось о 102 новых ковид-пациентах. Также за сутки выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 65 человек. Новых смертельных исходов не зарегистрировано.

В общей сложности в регионе официально подтверждено 386 738 случаев заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 377 092 воронежца. Скончались 8 319 человек.