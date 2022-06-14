Лондон, , 12:03 — REGNUM В Руанду уже сегодня, 14 июня, должен вылететь первый рейс с незаконными мигрантами, ищущими убежище в Великобритании. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.

Мигранты

Ранее по теме: Иран: депортация беженцев в Руанду является нарушением международного права

Глава британского внешнеполитического ведомства не указала, какое число мигрантов отправится в Кигали.

«Мы ожидаем отправить первый самолёт позднее сегодня, я не могу сказать, сколько именно человек будет на борту», — отметила она.

При этом Трасс подчеркнула, что самое важное, что Лондон «установил правило, которое нарушит отвратительную бизнес-модель контрабандистов людьми».

По данным телеканала, первым рейсом будут отправлены всего семь человек. При этом сообщается, что отправка самолёта может обойтись бюджету в 500 тыс. фунтов стерлингов. Как заявила Лиз Трасс, если эти мигранты не будут на этом рейсе, «они будут на следующем».

Читайте также: «Руанда, сэр!» — в МИД РФ прокомментировали политику Лондона по беженцам

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании намерены высылать в Африку беженцев, в том числе украинских, прибывших в Соединённое Королевство через третьи страны. Согласно руководству по депортации беженцев, опубликованному британским МВД, люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду.

Добавим, что официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что британский план принудительной депортации лиц, ищущих убежища, в Руанду направлен на то, чтобы Великобритания уклонилась от своих международных обязательств, что противоречит духу и тексту международных конвенций.

Читайте ранее в этом сюжете: «Британия для британцев» — Джонсон избавляется от беженцев