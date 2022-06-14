Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области пациентов с COVID-19 на лечение принимают четыре инфекционных стационара. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Андрей Пучков на встрече с главой региона Василием Голубевым.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сейчас на Дону работает четыре инфекционных госпиталя, рассчитанные на 310 пациентов. Основную нагрузку берет на себя Донской инфекционный центр, он принимает на лечение тяжелых больных и с другими опасными инфекциями. Сейчас главная задача донской медицины — плановая помощь, как и в доковидный период», — отметил Пучков.

При этом крайне важно отслеживать ситуацию, чтобы вовремя отреагировать на изменения эпидемиологической ситуации. Такую задачу поставил донской губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области отменили все действовавшие с весны 2020 года ограничения по COVID-19. Постановление донского правительства №272 утратило свою силу 1 июня.

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