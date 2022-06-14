Перемышль, Калужская область, , 12:38 — REGNUM В селе Перемышль состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся советскому переводчику художественной литературы, лауреату Госпремии СССР Николаю Любимову. Мероприятие приурочено к 110-летию переводчика. Об этом 14 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Памятник переводчику Николаю Любимову в селе Перемышль Министерство культуры Калужской области

Памятник установили на бульваре рядом с бывшим зданием школы в Перемышле, где учился переводчик. На его основании высечена цитата: «В том, что я существую на свете, повинен Перемышль». Фигура отлита в бронзе. Николай Любимов изображен в свои молодые годы, которые пришлись на 1930-е. Проект памятника подготовил главный архитектор Калуги Алексей Комов. Монумент выполнен скульптором Денисом Стретовичем.

Переводчик Николай Любимов родился в 1912 году в Москве. Он был внуком вологодского губернатора Михаила Кормилицына, правнуком рязанского губернатора Николая Болдарева и внуком псаломщика Калужской губернии Михаила Любимова. Детство и юность провёл в Перемышле, там же окончил школу.

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