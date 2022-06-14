Бердянск, Украина, , 12:00 — REGNUM На сегодняшний день инфраструктура порта Бердянска восстановлена и его гавань подготовлена к работе. Об этом 14 июня рассказал участникам пресс-тура, организованного Минобороны России, глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо понимать, что на данный момент крановое хозяйство, инфраструктура и большинство причалов порта восстановлены. Готовы службы лоцманские и, те, которые необходимы для организации приема судов, отгрузки. Можно сказать, что порт уже в рабочем состоянии», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления сил ВСУ.