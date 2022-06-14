Тбилиси, 14 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Члены Еврокомиссии склоняются к тому, чтобы предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, но сомневаются по поводу Грузии. Об этом 13 июня сообщает американское издание Politico, ссылаясь на чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По данным журналистов, у Брюсселя якобы нет сомнений в том, чтобы статус страны-кандидата на вступление в ЕС предоставить Украине. Также там положительно оценивают действия прозападного правительства в Молдавии.

«Члены комиссии в целом поддерживают Молдавию, в которой правительство твёрдо выступает за вхождение в ЕС, но меньше доверяют Грузии, в которой происходят повсеместные политические беспорядки, а также заметное отступление от демократии в последние годы», — говорится в публикации.

Напомним, 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. В документе говорится, что ранее страна была передовой в исполнении прозападных реформ, но теперь ситуация изменилась. Это было сделано, когда Еврокомиссия приступила к рассмотрению заявок на вступление в ЕС от Грузии, Молдавии и Украины.