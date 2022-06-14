Село Бясь-Кюёль, Якутия, , 11:59 — REGNUM В селе Бясь-Кюёль Горного района Якутии вбита первая свая здания новой школы. Учреждение образования строят по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе правительства республики.

Встреча Айсена Николаева с жителями села Бясь-Кюэль © ЯСИА

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Старое здание было построено в 1982 году и нуждалось в капитальном ремонте, дети замерзали. В селе 134 школьника, новое здание будет рассчитано на 150 мест. Достроить школу намерены до конца 2023 года.

«Сегодня для села Бясь-Кюёль, безусловно, большое событие. Я разделяю радость жителей села и всего Горного района. Сегодня по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина стартовало строительство новой школы. Еще в прошлом году мы восстановили все жилье пострадавшего квартала, а в этом году уже начали строительство новой двухэтажной каменной школы на 150 мест. Объект будет строиться за счет федеральных и республиканских средств», — сказал глава республики Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на село Бясь-Кюёль 7 августа перекинулся огонь лесного пожара. Сгорели 39 домов, хозпостройки, автомобили, техника, сено и домашний скот. За счёт государства для людей в кратчайшие сроки построили новые жилые здания, на деньги спонсоров были приобретены автомобили взамен сгоревших.