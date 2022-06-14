Вена, , 11:58 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обрушился с критикой на новые планы по финансированию разведки ископаемых видов топлива, назвав их «бредом» и призвав отказаться от ископаемого топлива, передает CNBC.

Антониу Гутерриш Securityconference.org

Выступая 14 июня по видеосвязи на Австрийском всемирном саммите по вопросам климата, Гутерриш дал отрезвляющую оценку экологическим перспективам планеты.

По его словам, энергетический кризис привел к тому, что крупнейшие экономики «гибельным образом» наращивают использование ископаемых видов топлива.

«Наша энергетическая структура неэффективна, — сказал Гутерриш. — Если бы в прошлом мы инвестировали значительные средства в возобновляемые источники энергии, то сейчас нам не пришлось бы так сильно зависеть от нестабильных рынков ископаемого топлива».

Опасения, связанные с энергетическим переходом и энергетической безопасностью, резко обострились после начала операции России на Украине, цены на нефть и газ в последние месяцы неуклонно растут.

В своем выступлении на венском саммите Гутерриш подчеркнул «непосильные цены», которые тяжелым бременем легли на бизнес и население. «Наш мир стоит перед лицом климатического хаоса», — добавил он.

«Новое финансирование инфраструктуры разведки и добычи ископаемого топлива — это бред, — уверен Гуттериш. — Это лишь еще больше усугубит бедствия войны, загрязнение и климатическую катастрофу».

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