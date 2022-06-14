Генсек ООН прогнозирует климатический хаос и катастрофу
Вена, 14 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обрушился с критикой на новые планы по финансированию разведки ископаемых видов топлива, назвав их «бредом» и призвав отказаться от ископаемого топлива, передает CNBC.
Выступая 14 июня по видеосвязи на Австрийском всемирном саммите по вопросам климата, Гутерриш дал отрезвляющую оценку экологическим перспективам планеты.
По его словам, энергетический кризис привел к тому, что крупнейшие экономики «гибельным образом» наращивают использование ископаемых видов топлива.
Опасения, связанные с энергетическим переходом и энергетической безопасностью, резко обострились после начала операции России на Украине, цены на нефть и газ в последние месяцы неуклонно растут.
В своем выступлении на венском саммите Гутерриш подчеркнул «непосильные цены», которые тяжелым бременем легли на бизнес и население. «Наш мир стоит перед лицом климатического хаоса», — добавил он.
«Новое финансирование инфраструктуры разведки и добычи ископаемого топлива — это бред, — уверен Гуттериш. — Это лишь еще больше усугубит бедствия войны, загрязнение и климатическую катастрофу».