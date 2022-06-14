Москва, 14 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Правительство расширит программу субсидирования работодателей Об этом 14 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство приняло решение расширить эту программу. Теперь в ней смогут принять участие большее число людей: среди них те, кто лишился места в связи с прекращением деятельности организации или из-за сокращения штата. Также работники, находящиеся под риском увольнения», — заявил Мишустин.

«Такая же возможность появится у граждан Украины, ДНР и ЛНР, которые получили в России статус беженца», — указал он.