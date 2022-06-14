Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM Около тысячи детей из Ростовской области отдыхают не только на Дону, но и в санаторных здравницах Краснодарского и Ставропольского краёв, Кабардино-Балкарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 июня.

В летнем лагере Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Впервые за три года детская летняя оздоровительная кампания в Ростовской области началась без коронавирусных ограничений. Всего отдохнуть и поправить здоровье смогут 300 тыс. юных жителей Дона. В регионе открыто 20 загородных лагерей и 538 — пришкольных. В ближайшее время заработают ещё четыре лагеря.

«Основная задача оздоровительной кампании этого года — обеспечить отдых и оздоровление детей, не ниже уровня доковидного периода», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что всего в летний период запланирована работа 828 пришкольных лагерей для 52 тысяч детей. Начало и завершение лагерных смен будут сопровождаться поднятием российского триколора и исполнением гимна России.

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