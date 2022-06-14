Таллин, 14 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В понедельник, 13 июня, в Таллине знаком «Объект гражданской защиты» обозначили первое из возможных убежищ, выбранных Спасательным департаментом Эстонии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спальные места в убежище

Знак был закреплен на входе в подземную часть столичной площади Вабадузе. В Таллинне пока выбраны 23 укрытия, они будут отмечены такими обозначениями в течение июня нынешнего года.

По словам мэра Таллина Михаила Кылварта, в проект будущей Таллинской больницы был добавлен второй подземный этаж: «Так мы сможем повысить нашу готовность к кризису в области здравоохранения и внести дополнительный вклад в бесперебойность работы больниц как жизненно важной услуги, чтобы медицинские услуги оказывались даже в чрезвычайной ситуации».

Вскоре укрытия гражданской защиты будут выбраны и маркированы и в других крупных городах Эстонии.

Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару сообщил, что выбор укрытий в четырех крупнейших городах Эстонии только начался. Параллельно с подготовкой общественных укрытий идет создание систем оповещения о воздушной тревоге.