Минск, 14 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В полной мере Белоруссия может рассчитывать на себя и на Россию, заявил 14 июня президент республики Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, так называемая рыночная свобода на деле является пустым звуком, скрывающим политическое давление и торговые войны, которые переросли в гибридное противостояние.

«Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны. Рассчитывать в полной мере мы можем только на себя и дружественные страны, такие как Россия», — сказал он.

Лукашенко отметил, что придание нового импульса микроэлектронной промышленности актуально как никогда.