Лукашенко: Белоруссия может рассчитывать только на себя и на Россию
Минск, 14 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В полной мере Белоруссия может рассчитывать на себя и на Россию, заявил 14 июня президент республики Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко
По словам Лукашенко, так называемая рыночная свобода на деле является пустым звуком, скрывающим политическое давление и торговые войны, которые переросли в гибридное противостояние.
«Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны. Рассчитывать в полной мере мы можем только на себя и дружественные страны, такие как Россия», — сказал он.
Лукашенко отметил, что придание нового импульса микроэлектронной промышленности актуально как никогда.