Мехико, 14 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. HBO Max Latin America работает над анимационным фильмом под названием Aztec Batman: Clash of Empires («Ацтекский Бэтмен: Становление империй»). Об этом 14 июня пишет Variety.

Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж Кристофер Нолан. 2005. США Бэтмен

В картине на испанском языке покажут приключения Бэтмена, оказавшегося в Мексике во времена Ацтекской империи. По сюжету, испанские конкистадоры убивают вождя Толтекацина, а его юный сын Йохуалли Коатль сбегает в город-государство Теночтитлан, чтобы предупредить короля Монтесуму и верховного жреца Йоку о надвигающейся опасности. В местном храме бога летучих мышей мальчик начинает тренироваться со своим наставником Акацином, чтобы противостоять врагу и отомстить за смерть отца.

Добавим, что режиссёром картины выступает Хуан Хосе Меса-Леон («Харли Квинн»). Исполнительными продюсерами станут Сэм Реджистер и Томас Янкелевич.