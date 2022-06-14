Москва, 14 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления сил ВСУ, заявил 14 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

«Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что российские комплексы ПВО за сутки сбили истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников ВСУ.

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