Симферополь, 14 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Субсидию на организацию горячего питания для учащихся младших классов получит Республика Крым из федерального бюджета в 2022 году. Об этом 14 июня в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьная столовая

«Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина в 2022 году Республика Крым получит субсидию в размере более 20 млн рублей на организацию горячего питания для учащихся младших классов», — прокомментировал Аксёнов.

Документ 14 июня опубликован на сайте правительства РФ. Всего, в соответствии с распоряжением, в новом учебном году субсидии получат 34 общеобразовательные организации из Бурятии, Крыма, Хабаровского края и Мурманской области.

Обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин, поручение должно быть поэтапно выполнено до 1 сентября 2023 года.