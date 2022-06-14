Хакасский национальный праздник «Тун пайрам» пройдёт в очном формате
Абакан, 14 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Оперштаб Хакасии на заседании 14 июня согласовал проведение массовых мероприятий, запланированных на ближайший месяц.
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, среди ключевых событий июня, согласованных к проведению, — республиканский национальный праздник «Тун пайрам». В 2022 году после паузы, связанной с ковидными ограничениями, он пройдёт в очном формате 24 и 25 июня.
Празднование состоится на Сагайской поляне в Аскизском районе.
Также в очном формате в Хакасии пройдёт главный общегородской праздник выпускников «Вперед и выше — навстречу мечте». Большой концерт для выпускников, учеников и родителей состоится на стадионе «Саяны».
Согласованы к проведению праздники для выпускников в Саяногорске и Усть-Абакане.
В оперштабе уточнили, что праздничные мероприятия должны проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году национальный праздник «Тун пайрам» был перенесён из-за коронавируса.
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