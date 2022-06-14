Москва, 14 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В первом квартале 2024 года вернётся в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России после проведения ремонта и модернизации единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом 14 июня рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Ministry of Defence Авианоец «Адмирал Кузнецов»

«Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Рахманов отметил, что в данный момент корабль находится в доке на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске. Вместе с тем, до этого авианосец планировалось передать ВМФ России в конце 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, в торжественной обстановке состоялась закладка двух дизель-электрических подводных лодок самого современного проекта 677 «Лада».