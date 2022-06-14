Бейрут, , 12:02 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун принял спецпосланника США Амоса Хохштейна утром во вторник, 14 июня. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на официальное заявление правительства Ливана.

Мишель Аун Presidency.gov.lb

По последним данным, в ходе переговоров стороны обсуждали условия демаркация ливано-израильской границы.

Журналисты отмечают, что представители правительства Ливана заявили американской стороне о своём эксклюзивном праве на использование газового месторождения «Кариш» в спорных водах.

По данным Al-Mayadeen, ливанская сторона сообщила американским посредникам о том, что не откажется «ни от одного метра» территории месторождения.

Ранее власти Израиля направили в район месторождения судно для производства сжиженного природного газа, что привело к обострению региональной обстановки.