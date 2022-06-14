Махачкала, 14 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Дагестан послал для жителей Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Из северо-кавказской республики отправились десять большегрузов в продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, сообщили в администрации главы республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Машина с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса

«Десять фур — шесть из Махачкалы, четыре — из Кизилюрта — везут 186 тонн груза: воду, продукты, медикаменты, бытовую химию, одежду и товары для детей», — говорится в сообщении.

Как отметили в администрации главы республики, инициатором отправки гуманитарной помощи стал руководитель субъекта РФ Сергей Меликов. В сборе груза участвовали жители Дагестана, неравнодушные к судьбе граждан ДНР И ЛНР, меценаты, предприятия и организации, органы власти.

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