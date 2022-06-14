Чебоксары, 14 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Чувашии температура поднимется до +30 градусов, а затем жара спадёт из-за грозовых ливней. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По его словам, 15 июня в Чебоксарах воздух прогреется до +27 градусов и выше, а в целом по Чувашии температура может подняться до +30 градусов, но уже к вечеру жара начнёт спадать.

Причиной смены погоды станет холодный атмосферный фронт, который принесёт локальные кратковременные дожди с грозами. По прогнозам, осадки будут идти и в ночь на 16 июня, а в восточных районах республики дожди могут продержаться и 17 июня. Из-за дождей температура спадёт, ожидается менее +20 градусов.

По предварительным данным, очередная волна похолодания накроет Чувашию 18 — 19 июня: в эти дни ожидается облачная погода при +17…+22 градусов.

Синоптик-любитель полагает, что жара вернётся 20 июня, когда дневная температура воздуха будет составлять +22…+27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.