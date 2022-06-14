Сеул, 14 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 14 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Armed Forces Солдат армии Южной Кореи

По их словам, коронавирус выявлен у 782 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до169 772.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 9778 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 239 056.

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