Донецк, , 11:59 — REGNUM Народная милиция Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными уничтожила два командно-наблюдательных пункта 56-й бригады ВСУ и более 20 человек личного состава. Об этом сообщается 14 июня в телеграм-канале ведомства.

Солдаты ДНР. Донецк Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

За минувшие сутки, уточнили в Народной милиции ДНР, также уничтожены две БМП-2, миномётный взвод, установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», четыре автомобиля повышенной проходимости.

«Сбито три беспилотника ВСУ», — указано в сообщении.

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