пос. Кетченеры, Калмыкия, 14 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Калмыкии задержан мужчина, подозреваемый в совершении кражи. Предполагаемый преступник находился в федеральном розыске, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России 14 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

44-летний житель Орловского района был задержан сотрудниками полиции в посёлке Кетченеры. В мае 2022 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). Однако он скрылся от органов следствия. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска.