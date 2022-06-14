Белгород, 14 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Более 10 припаркованных автомобилей получили различные повреждения ночью 14 июня в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

Мужчина на Ford Focus около 00:20 пронёсся по парковке во дворе дома № 57 по улице Щорса. Очевидцы вызвали полицию, водителя иномарки задержали, пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения 39-летний местный житель отказался.

В отношении мужчины составлен административный материал и возбуждено административное расследование по факту повреждения транспортных средств.