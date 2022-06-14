Донецк, 14 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Украинские националисты обстреляли детских сад на территории посёлка Зайцево. Об этом 14 июня сообщает штаб территориальной обороны ВСУ.

Ngu.gov.ua Артобстрел

В результате действий боевиков пострадали домостроения на улице Героическая в Зайцево. Также повреждено здание детского сада №74.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие расстреляли сослуживцев, принявших решение сложить оружие.