Москва, 14 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Черниговской области Украины в ходе проведения специальной военной операции высокоточные ракеты «Калибр» уничтожили арсенал оружия украинских военных. Об этом 14 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пуск ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с подводной лодки

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — уточнил Конашенков.

Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Также были ликвидированы восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Бахмут и Переездное Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики.

За прошедшие сутки украинская армия лишилась двух складов боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского ЛНР, добавил генерал.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 13 июня, в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины российскими высокоточными ракетами в районе железнодорожной станции Удачное в ДНР была уничтожена крупная партия поставленного для киевских боевиков вооружения стран Запада. Кроме того, по данным Минобороны РФ, также были уничтожены пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Федоровки Луганской Народной Республики и две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.

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