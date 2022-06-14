Москва, 14 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. На сельскую ипотеку будет выделено дополнительно 7 млрд рублей. Об этом 14 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Теперь к вопросу о сельской ипотеке. Выделим на неё дополнительно 7 млрд рублей. Эти средства пойдут на сохранение льготных условий займов всего под 3%», — заявил Мишустин.

«Половина выделяемой суммы будет направлена на новые кредиты, что позволит примерно ещё 17 тыс. семей в сельской местности получать жилищные условия по всей стране. Остальное пойдёт на обслуживание в третьем квартале этого года более 100 тыс. ранее выданных кредитов», — указал он.