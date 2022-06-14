Лондон, 14 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она сделает все необходимое для того, чтобы освободить приговоренных в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Она рассказала об этом 14 июня в эфире радиостанции Би-Би-Си.

Policy Exchange Элизабет Трасс

По утверждению Трасс, оба воевавших на стороне украинской армии британца постоянно находились на Украине и потому якобы «являются военнопленными», делами которых занимается глава украинского МИД.

«Я делаю все, что в моих силах <…>, чтобы освободить этих людей», — сказала она.

При этом глава британского МИД не стала раскрывать подробности того, как она собирается это сделать, заверив жителей Британии и семьи приговоренных к смерти наемников, что она и ее ведомство якобы «работают над этим изо всех сил».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министры Великобритании и Португалии Борис Джонсон и Антониу Кошта считают необходимым увеличивать военные расходы стран НАТО и наращивать сотрудничество между членами альянса.