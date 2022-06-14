Москва, 14 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Российские комплексы ПВО за сутки сбили истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников ВСУ, заявил 14 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Перехват ракеты средствами ПВО

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что российская ПВО сбила девять беспилотников ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в ДНР. Кроме того, российскими комплексами ПВО были перехвачены украинская ракета «Точка-У» в районе и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».