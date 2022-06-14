Саратов, 14 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Саратовских следователей заинтересовала публикация в интернете, в которой говорится о нарушении прав инвалида I группы. По данному факту ведется проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Sledcom.ru Следователь

Согласно публикации, инвалид I группы, проживающий в аварийном расселенном доме №30 по улице 4-й Нагорной в городе Саратове, пожаловался на халатность должностных лиц органов местного самоуправления, не предпринимающих мер к его переселению.

ИА REGNUM напоминает, в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошла прокурорская проверка по соблюдению законодательства при распоряжении имуществом умерших граждан. После выявленных нарушений в доход государства было возвращено более 680 тыс. рублей.

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